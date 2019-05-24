При пожаре на магистральном газопроводе в Пермском крае никто не пострадал

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на магистральном газопроводе в Чусовском районе Пермского края нет, ЧП произошло в 7 километрах от населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, в пятницу в 5.50 (3.50 мск) на пульт дежурного поступила информация, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково Чусовского района местные жители видят зарево. По информации ведомства, диспетчер ООО "ГазпромТрансгазЧайковский" сообщил о падении давления на магистральном газопроводе "СРТО - Урал".

"Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.