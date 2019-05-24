В Пермском крае ликвидировали открытое горение на газопроводе

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Горение газа на месте аварии на газопроводе в Пермском крае ликвидировано, аварийный участок магистральной сети отключен, сообщил РИА Новости представитель компании "ГазпромТрансгазЧайковский".

По уточненным данным компании, в пятницу в 2.28 (мск) в Лысьвенском районе Пермского края (ближайший населенный пункт - деревня Паинцы) на 1600 км магистрального газопровода "СРТО-Урал" произошел разрыв трубы со сгоранием. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что в результате разрыва никто не пострадал, ближайший населенный пункт расположен в 7 километрах от места ЧП.

"Аварийный участок газопровода отключен, горение газа остановлено. Природный газ доставляется потребителям в полном объеме в штатном режиме", - сказали агентству в компании.

По информации ООО "ГазпромТрансгазЧайковский", в ближайшее время на газопроводе "СРТО-Урал" начнутся восстановительные работы, однако пока технические силы на место ЧП еще не подъехали. "Добраться туда сложно из-за рельефа местности", - пояснили в компании.