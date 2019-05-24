Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

УФА, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей. Сведения о доходах Паслера опубликованы на портале правительства региона.

Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области в марте 2019 года после отставки прежнего руководителя Юрия Берга. До этого Паслер два года руководил ПАО "Т Плюс", обеспечивающим энергоснабжение в 16 регионах России.

Согласно документу, в собственности врио оренбургского губернатора есть два земельных участка общей площадью 2765 квадратных метров, жилой дом в 555 квадратных метров и нежилое здание площадью 177,9 квадратных метров.

В декларации значится, что Паслер владеет квартирой в России площадью 267,3 квадратных метра, двумя прицепами к легковым автомобилям и двумя снегоходами SKI-DOO.