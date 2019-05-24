В Москве задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Столичные полицейские задержали предполагаемого мошенника, похитившего 20 миллионов рублей и сделавшего пластическую операцию, чтобы уйти от ответственности, а также его супругу, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что 29-летняя предпринимательница вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денег со счетов фирм. Задержанные предоставляли в арбитражные суды подложные документы и взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в банках, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлечённых в противоправную деятельность.

"Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве супруги были задержаны в Московской области... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Мошенничество", - цитирует Волк сайт МВД.

Она добавила, что полицейские провели десять обысков в Москве, Подмосковье и городе Сарове Нижегородской области по местам проживания фигурантов и лиц, возможно причастных к совершению преступления. По словам Волк, изъяты поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати, почтовые штампы, а также мобильные телефоны, множество сим-карт и персональные компьютеры, обнаружены черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела.

"По предварительным данным, ущерб превысил 20 миллионов рублей", - уточнила Волк.