Источник: в квартире в Татарстане нашли три тела с ножевыми ранениями

КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Тела трёх человек, предположительно, семейной пары и их взрослого сына, обнаружены в квартире одного из домов в Набережных Челнах с ножевыми ранениями, ведётся следствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"В квартире в 49-м комплексе обнаружены тела трёх человек с ножевыми ранениями. Предположительно, это проживавшие там мужчина, его жена и взрослый сын", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тела родственников обнаружил второй сын погибших, который не мог до них дозвониться. Тела женщины и молодого человека находились в одной из комнат, отца – в ванной. По предварительной информации, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой.