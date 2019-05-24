В Новосибирске более ста человек эвакуировали из детского сада из-за пожара

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Свыше ста человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске из-за неисправности в электрооборудовании, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрощитке, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Произошло короткое замыкание в электрощитовой в детском саду №493 на проспекте Дзержинского. Из здания эвакуированы 103 человека, в том числе, 83 ребенка", - сказал собеседник агентства.