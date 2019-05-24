КЗЖ назвал новые обвинения Ассанжу глобальной угрозой для СМИ

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

"Обвинение против Джулиана Ассанжа в рамках Закона о шпионаже за публикацию секретной информации – это атака на первую поправку (к конституции США – ред.) и угроза всем журналистам во всем мире, публикующим информацию, которую власти хотели бы сохранить в тайне", - говорится в заявлении.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.