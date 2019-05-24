SpaceX вывела на орбиту первую группу спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 спутников — первую группу в рамках миссии Starlink. Об этом американская компания SpaceX сообщила в

Запуск ракеты несколько раз переносили из-за погоды и необходимости перепроверить системы, но сегодня в 5:30 она стартовала с мыса Канаверал. Позже первая ступень села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на проект в десять миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.