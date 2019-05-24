Ростуризм намерен работать с КНДР над увеличением потока туристов

"Туристические обмены невелики, но мы готовы планомерно работать над тем, чтобы расширять наше сотрудничество в этой области. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о регулярных контактах. Будем работать дальше. Перспективы есть", - сказала Догузова.