Ростуризм намерен работать с КНДР над увеличением потока туристов

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Ростуризм намерен работать с Северной Кореей над увеличением туристического потока, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова на Тихоокеанском туристическом форуме во Владивостоке.
"Туристические обмены невелики, но мы готовы планомерно работать над тем, чтобы расширять наше сотрудничество в этой области. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о регулярных контактах. Будем работать дальше. Перспективы есть", - сказала Догузова.
Она добавила, что "было бы хорошо турпоток увеличить с Северной Кореей на пару тысяч".