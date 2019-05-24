SpaceX направила в космос спутники для глобальной раздачи интернета

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками, ставшими первыми в рамках миссии Starlink, успешно стартовала с космодрома во Флориде, сообщила американская компания SpaceX.

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 мск).

После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Как написал в своем Twitter глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".