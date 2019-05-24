Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.

Рост ожирения среди россиян, по данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет увеличился вдвое. Около 14% мужчин и 26% женщин в России страдают от избыточного веса, при этом доля людей с ожирением продолжает расти – в их рационе чаще всего наблюдают избыток жира и дефицит белка.

Если времени на полноценный прием пищи нет, стоит захватить с собой еду для перекуса, отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты, говорят эксперты.

Однако в ритме большого города проще забежать в ресторан сети быстрого питания или захватить по дороге шаурму, и это будет полезно, считает врач-диетолог Сергей Обложко. По его мнению, с точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

"Есть две проблемы: производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второе – на кончиках шаурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое – белок, углеводы и клетчатку", - сказал Обложко.

"Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу", - отметил он.