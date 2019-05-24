Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО

"Работа, которую вел Владивосток по привлечению иностранных туристов, будет нами поддержана. Будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Будем поддерживать либерализацию электронной визы... До 14 дней, даже, может, попробуем чуть-чуть побольше, чтобы с учётом прилета и вылета полные 14 дней у нас провести", - сказала она.