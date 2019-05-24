Действие электронных виз хотят распространить на территорию всей страны

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Ростуризм намерен распространить действие электронных виз на территорию всей страны в течение 1,5-2 лет, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Будем двигаться к тому, чтобы электронная виза в 1,5-2 года заработала на территории всей страны", - добавила она.