Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

О том, что Нуланд не дали визу, ранее рассказали РИА Новости в МИД, пояснив, что дипломат внесена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские санкции.

Как напомнил Пушков в твиттере , Нуланд была одним из тех, кто стоял у истоков антироссийских санкций, а совсем недавно, в начале мая, она выступила за дальнейшее их ужесточение.

"Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?" — заметил сенатор.

СМИ сообщали, что Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции, которая пройдет в Москве с 20 по 21 мая.