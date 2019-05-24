В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Флориды казнили серийного убийцу 65-летнего Роберта Бобби Джо Лонга, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Осужденному сделали смертельную инъекцию после 34 лет заключения.
Отмечается, что он не выступил с последним словом.
Лонга приговорили к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.
Полиция задержала Лонга после того, как одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.
25 апреля, 03:46В США казнили расиста, убившего афроамериканца в 1998 году