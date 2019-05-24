Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах в 2016 году

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору страны в расследовании слежки, которую вели спецслужбы во время предвыборной кампании 2016 года.

"Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как отмечается в сообщении, это расследование поможет американцам "узнать правду" о тех событиях и "восстановить доверие к нашим государственным институтам".

Ранее спецслужбы признали, что во время предвыборной кампании некоторые люди из окружения Трампа попали под наблюдение. Утверждалось, что это произошло случайно во время слежки за иностранцами, которые с ними общались. Однако действующий президент считает, что слежку специально санкционировала прежняя администрация демократа Обама в политических целях.

Слежка за Трампом

Трамп в марте 2017 года впервые заявил о том, что администрация Обамы следила за ним и его окружением, в частности, что прослушивались телефоны. Тогдашний директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись подобная прослушка, заявил, что ему ничего о ней неизвестно. Однако позже глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу. По его словам, прослушка американских граждан была "законной" и "ненамеренной". В утечке информации о том, за кем именно из его штаба велась слежка, Трамп обвинял экс-помощницу Обамы Сьюзан Райс.

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.

Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.

Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию "законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств" действиями.

В апреле этого года генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в сенате заявил, что нужно разобраться в законности слежки.

Расследование Мюллера и выборы-2020

Расследование слежки начинается вскоре после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое он проводил с мая 2017 года. Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.