Экипаж для первого полета "Федерации" выберут до 2021 года

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Формирование экипажа для первого тестового полета перспективного корабля "Федерация" завершится до 2021 года, сообщил РИА Новости начальник центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

"Если взять за основу, что стандартная процедура подготовки экипажа к полету занимает два года, то экипаж нового корабля придется готовить чуть дольше. Получается, что не позже 2021 года мы должны определиться с основным составом экипажа. В 2022 году, когда должен состояться беспилотный полет корабля, все назначения в экипаж уже состоятся", - сказал он.

К тому же моменту центра подготовки космонавтов получит необходимые тренажеры для подготовки экипажа нового корабля, пояснил Власов.

Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома "Байконур" в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Герой СССР и России летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал, что "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем будет летать к Луне.