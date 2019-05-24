МЧС рассказало, как безопасно провести летние каникулы

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. МЧС России в преддверии школьных летних каникул выпустило рекомендации, следование которым позволит избежать несчастных случаев, в том числе травм или гибели детей.

Родители должны стараться контролировать своих детей, знать, чем они занимаются в свободное время, и учить их правилам поведения в экстремальных ситуациях, чтобы избежать несчастных случаев, советуют спасатели.

В доме на видном месте должен висеть список необходимых экстренных телефонов. Кроме того, ребенок должен знать свой домашний адрес, чтобы при необходимости быстро обратиться за помощью.

Нужно постоянно напоминать детям об опасности игры с огнем, а оставляя ребенка одного, прятать спички и проверять, выключены ли электроприборы и газ. К тому же детей надо обучить правильному использованию бытовых электроприборов, рекомендует МЧС.

Если ребенок гуляет на улице один, он должен знать правила дорожного движения. Родители также должны объяснить своим детям, что без их ведома нельзя уходить в лес и на водоемы, убеждают в МЧС.

Спасатели напоминают, что не следует дразнить и тем более обижать бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомцами, надо игнорировать их знаки внимания и приказы, советуют специалисты.