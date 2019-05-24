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РИА Новости

Минторг США пригрозил валютным манипуляторам компенсационными пошлинами

24 мая, 03:39
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство торговли США предлагает вводить компенсационные пошлины против стран, которые искусственно занижают курс своей валюты по отношению к доллару, заявил глава ведомства Уилбур Росс.
"Эта ответная мера предупреждает иностранных экспортеров, что минторг может компенсировать валютные субсидии, которые вредят американской промышленности. Иностранные государства больше не смогут использовать свою валютную политику, чтобы наносить ущерб американским рабочим и предпринимателям", - заявил министр.
Уведомление о готовящихся мерах было выпущено согласно указаниям президента США Дональда Трампа, гласит релиз.
"Проект определяет критерии, которые министерство будет применять для определения необходимости введения компенсационных пошлин", - говорится в заявлении.
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США запретили экспорт эстонским компаниям за поставки электроники в Россию
В начале мая агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американских властей, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Опрошенные РИА Новости эксперты говорили, что серьезных экономических последствий для России от включения в этотм список не стоит ожидать. В российском Центробанке также заявили, что пока не видят реальных рисков от возможного включения России в список стран-манипуляторов валютой со стороны США.
Агентство Блумберг ранее со ссылкой на источники сообщало также, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Блумберг добавлял, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие американским пошлинам на импорт Китая.
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Трамп подписал указы об обходе квот на импорт стали и алюминияПриведенные в документах позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.
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Министерство торговли СШАСШАЭкономика
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