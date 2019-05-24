Мединский после Евровидения напомнил о 600 годах предвзятого отношения к РФ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский в ответ на заявления о предвзятости к России на Евровидении напомнил о столетиях несправедливого отношения к ней со стороны Европы.

Певец Сергей Лазарев после подведения итогов конкурса заявил, что усматривает определенную предвзятость по отношению к стране, что сказывается на итогах Евровидения.

"Относительно конкретно "Евровидения" я сказать ничего не могу, потому что не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься", — ответил Мединский РИА Новости.

При этом министр добавил, что "к нам вообще в Европе в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо".

Он также высказал мнение, что развитие межкультурного сотрудничества может со временем изменить ситуацию.

"Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи, чем мы по мере сил и занимаемся. Как правило, чем больше почвы для сотрудничества, тем меньше предвзятости", — заключил Мединский.