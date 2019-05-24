Источник: двигатель РД-181 увеличит грузоподъемность ракеты Antares

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский двигатель РД-181 производства НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") благодаря изменению режима своей работы позволит увеличить на тонну грузоподъемность американской ракеты-носителя Antares, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Уже со следующего пуска, планирующегося на 19 октября с грузовым кораблем Cygnus, ракета Antares сможет выводить на тонну больше полезной нагрузки, чем раньше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это станет возможным за счет изменения режима работы двигателя РД-181, установленного на первой ступени ракеты Antares. "Раньше двигатель при полете ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55% от номинальной. Теперь же после упрочнения конструкции ракеты тягу двигателя не надо будет уменьшать, что позволит увеличить ее грузоподъемность на тонну", - пояснил источник.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости эту информацию.

В ноябре 2018 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал РИА Новости, что США продолжат покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, пока не перейдут на новые средства выведения.

В декабре 2018 года "Энергомаш" сообщил, что с июня 2015 года поставил в США 17 двигателей РД-181, 10 из которых уже использованы при пяти пусках ракеты Antares. В феврале 2019 года в документах на госзакупках сообщалось, что предприятие в 2019-2020 годах планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181.