В России разрабатывают новые гидросамолеты

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новые гидросамолеты, а также модификации самолета-амфибии Бе-200 разрабатываются в России, сообщил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.

За время существования предприятия его конструкторы создали более 30 типов летательных аппаратов, в числе которых МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос", а также Бе-200.