Страховщики рассказали об обращениях российских туристов за медпомощью

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские туристы в мае чаще всего обращались за медицинской помощью на таких популярных для отдыха направлениях, как Турция и страны Юго-Восточной Азии, а среди причин обращений лидировали различные инфекции, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

В частности, в "Сбербанк страхование" из стран ЮВА поступило 26% обращений российских туристов. Еще 17% страхователей обращались к медикам в Турции. Примечательно, что первую тройку закрывают путешественники по самой России (13% обращений). Среди всех обращений 61% в статистике компании касался бактериальных и вирусных инфекций, еще часть пришлась на травмы и проблемы с зубами.

"Тинькофф страхование", помимо уже перечисленных стран, упомянуло ряд стран шенгенской зоны - Испанию, Италию, Латвию. Среди преобладающих заболеваний в этой страховой компании назвали респираторные, а также легкие травмы рук и ног, аллергию и солнечные ожоги, проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом.

Испания оказалась в топе (на втором месте) и в статистике "АльфаСтрахования", сразу после Турции. Италия заняла четвертое место по частоте обращений. Также в рейтинге страховщика, помимо стран ЮВА, фигурируют Кипр, Германия, США, Грузия. Среди основных обращений - снова воспалительные заболевания дыхательных путей и отравления, но также довольно заметная доля у проблем со зрением. Реже всего туристы обращались с укусами животных или насекомых.

В компании "ЕРВ Туристическое страхование" (ERV) отметили, что в целом год от года характер страховых случаев не претерпевает особых изменений. Однако с ростом числа застрахованных туристов закономерно увеличивается и число обращений. По оценке ERV, первое место по посещаемости на майские праздники как раз заняла Турция, второе - Вьетнам.