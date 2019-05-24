В "Лиза Алерт" рассказали, как беспилотники спасают людей

"Это не просто что-то пролетело… Это сложная система. Например, есть специальная программа, чтобы люди анализировали фотографии с беспилотников, потому что люди - это лучшая нейросеть. Пилоты отдельно учатся. Это достаточно сложная конструкция с проблемами в законодательной части, в качестве аппаратов. Но если несколько лет назад это была игрушка, то сегодня беспилотники стали полноценным спасательным оборудованием", - объяснил председатель "Лизы Алерт" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".