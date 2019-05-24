Аргентинский эксперт считает, что океанариумы с китами необходимо закрыть

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая - РИА Новости. Океанариумы и парки развлечений, где киты дают представления, надо закрыть, считает соучредитель Института сохранения китов (Аргентина) Роксана Штайнбарг.

"Возможность видеть морских животных на свободе - это одна из красот, которые дарит нам природа. Однако наша потребность владеть всем привела к тому, что многие морские млекопитающие оказались в неволе", - рассуждает она. В морских парках, например, косатки вынуждены совершать трюки, чтобы развлечь посетителей, они проводят большую часть своей жизни в бетонных баках.

"Их связи с родными сломаны, детенышей отделяют от матерей и продают в другие парки. Все это – стресс для животных, который приводит к смерти. Кроме того, киты и дельфины - очень умные существа, которые хотят и должны жить в социальных группах", - сообщила Штайнбарг РИА Новости.

В России получила огласку история с "китовой тюрьмой" в Приморье. Greenpeace в октябре прошлого года заявил, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В настоящее время в Приморье работает команда экспертов во главе с ученым Жаном-Мишелем Кусто. Он будет наблюдать за поведением косаток и белух, чтобы разработать план выпуска.

Эмоциональный и физический стресс, который испытывают пойманные животные, может ослабить их иммунную систему и сделать их склонными к более частым заболеваниям. Кроме того, статистика показывает, что они чаще умирают, находясь в неволе, рассказала учёный.

"Океанариумы не должны существовать. Использование животных как клоунов – это оскорбительное обращение по отношению к млекопитающим. Наши исследовательские программы показали, что можно понять все, что необходимо знать о том или ином виде, изучая его в природе", - добавила она.