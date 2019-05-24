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РИА Новости

Аргентинский эксперт считает, что океанариумы с китами необходимо закрыть

24 мая, 03:07
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая - РИА Новости. Океанариумы и парки развлечений, где киты дают представления, надо закрыть, считает соучредитель Института сохранения китов (Аргентина) Роксана Штайнбарг.
"Возможность видеть морских животных на свободе - это одна из красот, которые дарит нам природа. Однако наша потребность владеть всем привела к тому, что многие морские млекопитающие оказались в неволе", - рассуждает она. В морских парках, например, косатки вынуждены совершать трюки, чтобы развлечь посетителей, они проводят большую часть своей жизни в бетонных баках.
"Их связи с родными сломаны, детенышей отделяют от матерей и продают в другие парки. Все это – стресс для животных, который приводит к смерти. Кроме того, киты и дельфины - очень умные существа, которые хотят и должны жить в социальных группах", - сообщила Штайнбарг РИА Новости.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 18:01
"Недвижимое имущество". Откроются ли двери "китовой тюрьмы"?Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не хочет выпускать их на волю. А все заявления о спасении китов не имеют юридической силы, считает он. Право на частную собственность столкнулось с законом о защите прав животных.
В России получила огласку история с "китовой тюрьмой" в Приморье. Greenpeace в октябре прошлого года заявил, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В настоящее время в Приморье работает команда экспертов во главе с ученым Жаном-Мишелем Кусто. Он будет наблюдать за поведением косаток и белух, чтобы разработать план выпуска.
Эмоциональный и физический стресс, который испытывают пойманные животные, может ослабить их иммунную систему и сделать их склонными к более частым заболеваниям. Кроме того, статистика показывает, что они чаще умирают, находясь в неволе, рассказала учёный.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 16:47
В Росрыболовстве назвали предполагаемые сроки выпуска косаток в Приморье
"Океанариумы не должны существовать. Использование животных как клоунов – это оскорбительное обращение по отношению к млекопитающим. Наши исследовательские программы показали, что можно понять все, что необходимо знать о том или ином виде, изучая его в природе", - добавила она.
Туры по наблюдению за китами и дельфинами - это развивающаяся отрасль, которая генерирует экономический доход, не оказывая негативного влияния на популяцию китообразных, считает Штайнбарг. "Аргентина в этом плане - образец для подражания. В провинции Чубут есть законы и различные нормативные акты, которые гарантируют, что наблюдение проводится ответственным образом, а живой кит приносит постоянный доход, поскольку есть масса возможностей для наблюдения за ним", - полагает она.
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АргентинаРоссияОбщество
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