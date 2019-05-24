Названа средняя цена платьев для выпускного

"Оказалось, что с приближением выпускного сезона стоимость выпускных платьев снижается. Так, если в январе наряд можно было купить в среднем за 4,32 тысячи рублей, то в апреле уже за 3,73 тысячи рублей - на 14% дешевле. Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар", - рассказали в "Юле".