Очевидцы рассказали подробности инцидента с дебоширом на рейсе Red Wings

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пассажиры рейса Москва — Симферополь компании Red Wings рассказали Пассажиры рейса Москва — Симферополь компании Red Wings рассказали Пятому каналу подробности инцидента с дебоширом, из-за которого лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Накануне авиакомпания сообщила, что ее самолет вернулся в Домодедово из-за мужчины, который создавал опасность для себя и других пассажиров. Кроме того, его самочувствие резко ухудшилось, ему срочно потребовалась помощь медиков. Врачи ждали самолет в аэропорту, но спасти мужчину не удалось.

"Молодой человек на высоте около полутора тысяч метров без причины стал кричать о том, что пилоты спят, а мы все падаем", — рассказал очевидец. По его словам, бортпроводники сделали дебоширу замечание, но тот начал бить по голове своего соседа, пожилого мужчину.

"Подрался с девушкой своей, подрался с мужчиной, разбил ему голову", — добавила другая пассажирка. В результате дебошира пришлось связать.