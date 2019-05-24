Венесуэла хочет создать систему связи 4G благодаря технологиям России и КНР

"Венесуэла взяла курс на развитие спутниковых технологий. Есть много вещей, о которых надо сказать. Первое – создание корпорации по телекоммуникациям… Я распорядился сделать инвестиции и вместе с технологиями Китая, технологиями Huawei, технологиями российских компаний поднять телекоммуникации (на новый уровень) и сделать реальностью в Венесуэле систему 4G на национальном уровне, чтобы Венесуэла имела быстрые коммуникации, интернет, телефонию", - сказал Мадуро.