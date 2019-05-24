Американский журнал назвал причины провала советской лунной программы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американский Американский журнал Air & Space перечислил факторы, из-за которых, по его мнению, провалилась советская программа лунных пилотируемых полетов.

Первой причиной издание называет фактическое трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта: Вашингтон анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, а Москва приступила к реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964-го.

Второй причиной авторы статьи считают "хаотичную систему управления" космической отраслью в СССР — в частности, существование разобщенных конструкторских бюро.

Третий фактор — отсутствие достаточного финансирования.

Советская программа лунных пилотируемых полетов — ряд проектов и две параллельно выполнявшиеся в СССР программы (лунно-облетная и лунно-посадочная).

Из-за соперничества между разными конструкторскими бюро проекты аналогичного предназначения одновременно и параллельно разрабатывались в двух, а то и трех из них. Так, разные варианты лунного корабля разрабатывались в КБ Королева и Челомея, а сверхмощный носитель для полета на Луну — в КБ Королева, Челомея и Янгеля.