Американец, покорив вершины семи континентов, умер на спуске с Эвереста

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Житель американского штата Юта умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов, сообщает телеканал Житель американского штата Юта умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его семью.

Покоривший свою последнюю вершину 55-летний Дон Кэш бросил работу, чтобы присоединится к "Клубу семи вершин", объединяющему тех, кто мечтает покорить самые высокие точки на всех континентах мира. В ходе предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту до конца.

"Он научил нас, что нет ничего невозможного", - заявила дочь Кэша, добавив, что Эверест был для её отца завещающей точкой на пути к мечте.