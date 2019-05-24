Сенатор Уайден: обвинение Ассанжа в шпионаже угрожает свободе слова и СМИ

Ранее власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах, связанных с незаконным получением и раскрытием секретной информации. Ассанжу после новых обвинений в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы.

"Дело не в Джулиане Ассанже. Речь идет об использовании закона о шпионаже для обвинения получателя и распространителя секретной информации. Я крайне обеспокоен прецедентом, который это может создать, и потенциальной опасностью для работы журналистов и первой поправки", - говорится в заявлении Уайдена.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.