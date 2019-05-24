В WikiLeaks прокомментировали выдвижение новых обвинений Ассанжу в США

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Организация Wikileaks заявила, что новые обвинения со стороны США в адрес ее основателя Джулиана Ассанжа знаменуют конец свободы прессы в стране.

Ранее власти Соединенных Штатов предъявили Джулиану Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам, связанным с незаконным получением и раскрытием секретной информации. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит теперь до 175 лет лишения свободы.

"Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к конституции США. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении портала в Twitter.

Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова и печати в стране.

Дело Ассанжа

В 2010 году Швеция обвинила основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012-го Ассанж, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В декабре 2018 года Британия получила ордер на арест журналиста. В апреле его задержали по ордерам Швеции и США.

Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.