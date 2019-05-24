США обвиняют Ассанжа в поощрении публиковать правду, считает его адвокат

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

"Они сняли фиговый листок, предполагавший, что все это касается только компьютерного взлома. Беспрецедентные обвинения демонстрируют, какую серьезную угрозу уголовное преследование Джулиана Ассанжа представляет для всех журналистов в стремлении информировать общественность о деятельности правительства США", - заявил адвокат Ассанжа в Вашингтоне Барри Поллак.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.