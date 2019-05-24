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РИА Новости
Туризм

Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе

24 мая, 01:35
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© Flickr / European ParliamentТурист фотографирует флаг Евросоюза
Турист фотографирует флаг Евросоюза
© Flickr / European Parliament
Турист фотографирует флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Появление инфекций, устойчивых к лекарствам, патогенов, распространяемых насекомыми, в том числе клещами, вспышки кори из-за снижения вакцинации и сезонный грипп представляют собой основные угрозы для общественного здоровья на фоне изменений климата и роста туристических потоков в Европе, рассказал РИА Новости профессор Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (ECDC) Майк Кэтчпоул.

"С учетом изменений в нашем обществе, таких как рост международного туризма, изменения климата, мы видим, с точки зрения распространения инфекционных заболеваний в Европе, новые, появляющиеся на горизонте угрозы", - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, "сезонный грипп по-прежнему оказывает огромное влияние на заболеваемость и смертность населения в ЕС".
"Зоонозный грипп и другие новые респираторные вирусы продолжают угрожать общественному здоровью неожиданными путями. Поэтому большое значение имеет мониторинг общего воздействия сезонного, зоонозного и пандемического гриппа в сочетании с мощной национальной сетью лабораторий в ЕС", - сказал специалист, указав на угрозы от вирусов птичьего гриппа, таких как A(H5) и A(H7N9), а также "ближневосточного респираторного синдрома" (коронавирус РВК).
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Другой проблемой является распространение болезней, передающихся кровососущими насекомыми.
"Новые, а также трансмиссивные заболевания (передающиеся насекомыми – ред.) также представляют собой особую проблему для нашего центра и национальных органов здравоохранения ввиду биологической сложности их моделей передачи и их эпидемиологического потенциала. В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний. Наблюдалось увеличение численности и распространение инвазивных комаров-переносчиков, клещи распространились на новые районы. Патогены были выявлены и появились в новых районах, что повышает риск распространения", - отметил он.
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
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Еще одним вызовом для общественного здравоохранения является снижение охвата вакцинацией, что приводит к распространению кори.
"Несмотря на то, что эффективные программы вакцинации по-прежнему приносят пользу для общественного здоровья, в странах ЕС сохраняется ряд проблем, связанных с обеспечением оптимального контроля над заболеваниями, поддающимися профилактике через вакцинацию", - сказал эксперт.
По его словам, "существует множество источников в интернете и соцсетях, которые распространяют ложные утверждения, касающиеся вопросов эффективности и безопасности вакцин".
"Способность дезинформации распространяться легко и быстро, а также влиять на публичный дискурс создают проблему для достижения цели ликвидации заболевания. Европа не достигла ряда целевых показателей по искоренению кори, установленных ВОЗ, и в настоящее время не находится на пути к достижению текущей цели искоренения этой болезни к 2020 году", - указал специалист.
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Он отметил, что, "если показатели вакцинации не будут устойчивым образом повышены, то нет оснований ожидать, что эта картина изменится".
Наконец, вызовом остается распространение устойчивых к противомикробным препаратам и внутрибольничных инфекций.
"Они занимают большое место в мировой и европейской повестке, поскольку связанные с этим угрозы продолжают расти. Разумное использование антимикробных препаратов, профилактика инфекций и борьба с ними, а также необходимость в новых антибиотиках останутся в центре внимания", - сказал он.
Исследователь обратил внимание на "тревожную тенденцию повышения устойчивости к противомикробным препаратам последней линии, таким как карбапенемы и полимиксины (группы антибиотиков – ред.) у грамотрицательных бактерий", что "требует пристального наблюдения и согласованных усилий в ЕС и на международном уровне".
202412
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