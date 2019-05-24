Санкции Евросоюза продлятся десятилетия, уверен Толстой

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Россияне понимают, что европейские санкции едва ли будут сняты в ближайшее время, это может занять десятилетия, заявил в четверг в Париже вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой.

"Санкции, которые есть сейчас, мы уверены, что они надолго. Это не на год, не на два, а на десятилетия", - сказал Толстой на дебатах, организованных ассоциацией "Франко-российский диалог" в Российском духовно-культурном центре.

"Эти санкции - их приняли не европейцы. Это экстратерриториальные санкции США. У европейцев не было никакого выбора. Даже если попросить Макрона или Меркель их снять - они не смогут этого сделать... Я уверен, что сегодня у Европы нет свободы для того, чтоб принимать такие решения", - продолжил вице-спикер.

Он напомнил, что поводом для введения санкций стало якобы имевшее место нарушение Россией международного права.

"И кто нам это предъявляет? Американцы? Европейцы?.. Вы скажете, что у нас нет ценностей, а в Европе есть. А у нас, варваров, нет. Мы видели ваши ценности - в Сербии 20 лет назад... в Афганистане, в Ираке, в Ливии, видели перенос баз НАТО к нашим границам вразрез с подписанными соглашениями", - добавил он.

По его словам, у России "нет иллюзий, санкции останутся".

Говоря о последствиях санкций, Толстой заявил, что, в то время как Европа теряет российский рынок, США и другие страны занимают на нем место.

"У нас растёт торговля с США. Это странно, да, с санкциями, но они у нас много покупают. И когда им нужно делать бизнес, они снимают часть, не говоря об этом ЕС, покупают, делают свои дела... И у нас есть снижение на 450 миллиардов евро в торговле с ЕС из-за этих санкций... Европа теряет возможность торговать и теряет своё место на российском рынке. Россия - не пустыня с медведями с балалайкой, есть те, кто хотят с ней торговать. И это не только Китай.... И они заняли место европейцев на разных российских рынках. Европейцы не вернутся на это место. Они потеряли", - сказал вице-спикер.