США уверены, что химатака в Сирии была, но не знают, кто ее совершил

"У нас есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию. Мы знаем, конечно, что таким образом, к сожалению, действует режим Асада. Но у нас пока нет окончательных выводов, потому что мы продолжаем расследование", - сказала представитель госдепартамента.