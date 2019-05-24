США уверены, что химатака в Сирии была, но не знают, кто ее совершил

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. США уверены, что атака с применением химических веществ в Сирии имела место, но спустя несколько дней после своего первого заявления по-прежнему не пришли к выводу, кто ее совершил.
Во вторник госдеп США заявил о признаках возможного применения властями Сирии химоружия в районе провинции Идлиб и вновь заявил сирийским властям, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.
"Что касается предполагаемого применения химического оружия, мы продолжаем изучать эти сообщения. Это нападение, разумеется, расследуется организациями на местах", - заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Она сказала, что место химатаки - на передовой, поэтому доступ к этому туда ограничен.
"У нас есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию. Мы знаем, конечно, что таким образом, к сожалению, действует режим Асада. Но у нас пока нет окончательных выводов, потому что мы продолжаем расследование", - сказала представитель госдепартамента.
За два дня до того, как появилась информация США о химической атаке, российский центр примирения в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.