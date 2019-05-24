Премьер Канады оправдал вождя племени кри, осужденного в 1885 году

"В 2019 году мы видим правду в его (вождя – ред.) словах о том, что как лидер, политик и миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей. Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента – оправдания вождя Паундмейкера", - заявил премьер-министр, выступая перед индейскими племенами Канады.