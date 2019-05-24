Премьер Канады оправдал вождя племени кри, осужденного в 1885 году

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посмертно оправдал вождя племени кри, осужденного в 1885 году, сообщает телеканал CBC News.
Вождь индейского племени равнинных кри Паундмейкер был осужден в 1885 году за государственную измену после участия в индейском восстании. В 1886 году Паундмейкер был выпущен на свободу из-за заболевания легких, однако скончался в 1886 году.
"В 2019 году мы видим правду в его (вождя – ред.) словах о том, что как лидер, политик и миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей. Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента – оправдания вождя Паундмейкера", - заявил премьер-министр, выступая перед индейскими племенами Канады.
Важным элементом церемонии стало торжественное возложение священного табака на могилу вождя.
"Вождь Паундмейкер часто говорил о необходимости продолжать двигаться дальше", - заявил Трюдо, подчеркнув, что правительство должно признать ошибки прошлого и заложить основание для достижения нового понимания с коренными народами Канады.
В 1885 году потомки французов и индейцев под руководством Луи Риэля подняли Северо-Западное восстание против канадских властей. Позднее вожди коренных народов, среди которых был глава кри Паундмейкер, сдались властям. По заявлениям историков, в битве с властями Паундмейкер выступал в роли миротворца и старался не допустить кровопролития.