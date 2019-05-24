Вице-спикер Госдумы призвал не верить обещаниям европейцев

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Верить европейским обещаниям нельзя, поскольку Европа не обладает должным суверенитетом для того, чтобы их сдержать, заявил в четверг вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в ходе дебатов, организованных ассоциацией "Франко-российский диалог" в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

"Я уверен, что у Украины нет никакого будущего без России, что мечта о Европе, которую продали европейцы украинцам, сегодня нереализуема, в том числе - для Европы... Украинцев поймали в ловушку, которая сейчас делает их жизнь очень сложной", - сказал он.

По его словам, для разрешения ситуации нужно возобновить отношения между Россией и Европейским союзом и между Россией и Украиной "с или без ЕС - это зависит, будет ли ещё к этому моменту ЕС".