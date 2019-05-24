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РИА Новости

Вице-спикер Госдумы призвал не верить обещаниям европейцев

24 мая, 00:56
17429
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Петр Толстой. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Верить европейским обещаниям нельзя, поскольку Европа не обладает должным суверенитетом для того, чтобы их сдержать, заявил в четверг вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в ходе дебатов, организованных ассоциацией "Франко-российский диалог" в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.
"Я уверен, что у Украины нет никакого будущего без России, что мечта о Европе, которую продали европейцы украинцам, сегодня нереализуема, в том числе - для Европы... Украинцев поймали в ловушку, которая сейчас делает их жизнь очень сложной", - сказал он.
По его словам, для разрешения ситуации нужно возобновить отношения между Россией и Европейским союзом и между Россией и Украиной "с или без ЕС - это зависит, будет ли ещё к этому моменту ЕС".
"Для нас, россиян, ясно, что, к сожалению, никогда нельзя верить обещаниям, которые дают наши европейские партнеры. Им нельзя верить, потому что Европа сейчас не обладает самым важным, на мой взгляд, чтобы сдерживать обещания - у неё нет суверенитета. А без этого можно хорошо давать обещания, но не выполнять их", - отметил Толстой.
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Петр ТолстойЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
По моему, это единственный политик такого уровня, который напрямую сказал что Европа не обладает суверенитетом. Вот если бы он ещё и дальше развил эту тему, цены бы ему не было.
24 мая, 03:19
nnicolay.n1kitin
9051002
А ведь потомок Толстого зрит в корень!
24 мая, 10:26
salivina
6510002
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