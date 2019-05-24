Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов".