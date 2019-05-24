Криворучко стал самым богатым замминистра обороны России в 2018 году

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко задекларировал самый большой среди коллег годовой доход - 119,2 миллиона рублей, говорится в декларации за 2018 год, опубликованной на Замминистра обороны России Алексей Криворучко задекларировал самый большой среди коллег годовой доход - 119,2 миллиона рублей, говорится в декларации за 2018 год, опубликованной на сайте ведомства

В 2018 году Криворучко, ранее занимавший должность гендиректора концерна "Калашников", сменил Юрия Борисова на посту замглавы военного ведомства, курирующего военно-промышленный комплекс. Борисов занял в новом правительстве должность вице-премьера, курирующего "оборонку" и космического промышленность.

В собственности замминистра квартира площадью 73 квадратных метра, жилой дом в 2439 квадратных метров, гостевой дом на 1057 квадратных метров, земельный участок на 3464 квадратов и долевая собственность в распределительном газопроводе.

Замминистра также владеет машинами Ford F-150 Raptor 4WD, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLS AMG и ВАЗ 11193.

В собственности супруги и двух детей Криворучко - квартиры. Жена замминистра не задекларировала дохода.

Совокупный доход начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его супруги за 2018 период составил менее 10 миллионов рублей, а первого замминистра обороны Руслана Цаликова и супруги - около 13 миллионов рублей. Одним из наиболее зажиточных замминистра обороны за 2018 год стал курирующий материально-техническое обеспечение и инженерные войска Дмитрий Булгаков, заработавший около 16 миллионов рублей.