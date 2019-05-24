"Метровагонмаш" оштрафуют на 1,5 миллиона рублей за сбой на "серой" ветке

МОСКВА 24 мая - РИА Новости. "Метровагонмаш" будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей за остановку вагонов на "серой" ветке столичной подземки, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Вечером в четверг в тоннеле на севере "серой" ветки застряли поезда с пассажирами. Причиной остановки стала техническая неисправность поезда, сообщала пресс-служба Московского транспорта. Движение восстановили через 35 минут.
"Причина остановки понятна - техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.
"Завод-изготовитель – "Метровагонмаш" – уже подтвердил техническую неисправность состава", - добавил метрополитен.