Послом Германии в России решили назначить бывшего разведчика, пишут СМИ

БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом Германии в России, глава дипмиссии должен смениться летом, пишет Глава отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом Германии в России, глава дипмиссии должен смениться летом, пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает связи с российской стороной и, как правило, дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров со своими коллегами, пишет издание.

Гейр работает в минобороны с 2014 года, до этого он с 2010 года был замглавы немецкой разведки BND.

По информации Spiegel, должность посла в России считается в МИД Германии ключевой, немецкое посольство в Москве остается крупнейшей немецкой дипмиссией.