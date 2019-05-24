Спецвыпуск "Голос. Дети" прояснит ситуацию с победителем в финале шоу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специальный выпуск музыкального телешоу "Голос. Дети" выйдет в прямой эфир в пятницу на Первом канале в 21.30 (мск) и продлится два часа, он должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шоу шестого сезона.

"Все мы - одна большая семья, мы поддерживаем друг друга, в нашей жизни есть и радости, и разочарования, но даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями", - говорится в анонсе на сайте Первого канала.

Канал не стал раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто именно в нем примет участие.

"Все подробности – в прямом эфире", - сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее канал сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Участники проекта такое решение восприняли по-разному, но в целом они рады, что канал решил по-честному разобраться с ситуацией. Алсу сказала, что ее дочь и другие участники "оказались втянуты в какие-то игры", но уверена, что "все должно хорошо закончиться". Родители и педагоги других финалистов тоже надеются, что спецвыпуск пройдет "правильно", и ожидают, что он будет представлен скорее в формате большого концерта. Представители Лободы и Пелагеи не прокомментировали решение канала. Валерий Меладзе написал в Instagram, что рад прояснению ситуации с голосованием.

"Я искренне рад, что внесена ясность в голосование финала проекта "Голос.Дети". Потому что главное – это сохранить проект "Голос" в эфире и не потерять доверия зрителей. Продолжить помогать талантливым детям. Для меня это гораздо важнее любых голосований и побед. Я знаю многих больших артистов, которые никогда не побеждали ни в одном конкурсе, но без поддержки телевидения они никогда не стали бы известными", - написал Меладзе.

По мнению музыканта Юрия Лозы, напротив, детские песенные конкурсы необходимо отменить в принципе, потому что они вредны и могут покалечить психику ребенка. Телеведущий Максим Галкин был возмущен результатами финала, но для него было особенно ценно, что Первый пошел на непростой шаг, пересмотрев итоги. "Мне кажется, тот факт, что Первый канал заказал в итоге независимое расследование, была приглашена группа профессионалов, специализирующаяся на информационной безопасности, говорит о том, что каналу нужна объективность и справедливость", - сказал Галкин.