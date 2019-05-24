Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британский нейрофизиолог предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Доводы в пользу этой гипотезы он представил в журнале . Британский нейрофизиолог предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Доводы в пользу этой гипотезы он представил в журнале Brain

"Конечно, через 500 лет после смерти да Винчи нельзя поставить точный диагноз, но я уверен, что СДВГ — наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение того, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца. Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность", — заявил Марко Катани (Marco Catani), профессор Королевского колледжа Лондона.

В последние годы ученым удалось раскрыть несколько интересных тайн, изучая, как различные знаменитые люди изображались в произведениях искусства или описывались в хрониках.

К примеру, статуя апостола Петра позволила медикам выяснить, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва. Портрет Микеланджело помог понять, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук, а Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни — синдрома Шарко — Мари — Тута.

По словам Катани, личность Леонардо да Винчи остается одной из самых больших загадок. Ни искусствоведы, ни историки до сих пор не могут точно сказать, как выглядел великий флорентиец, оставил ли он потомков и знали ли о его открытиях современники.

С другой стороны, описания внешности да Винчи, а также особенностей его поведения сохранились в воспоминаниях учеников и современников. К примеру, часто упоминается о том, что художник был левшой, что он обладал обширными интересами и был прекрасным рассказчиком и собеседником.

Катани обратил внимание на то, что люди, знавшие Леонардо с детства, отмечали его неусидчивый характер: он быстро переключался на новые проекты, а старые забрасывал в полусыром виде. Он довольно плохо читал и, скорее всего, был дислексиком. Кроме того, он отличался крайне низким самомнением и считал, что ничего не добился в жизни.

Последняя особенность натолкнула британского профессора на мысль, что флорентийский изобретатель страдал от СДВГ, — многие пациенты Катани с таким же диагнозом тоже жаловались на то, что им не удалось реализовать себя.

В пользу этого, как отмечает Катани, говорит и то, что Леонардо был левшой, страдал от дислексии и имел развитое воображение (это характерно для многих современных носителей этого расстройства). Вдобавок он мало спал и часто испытывал проблемы со распорядком дня, беспрерывно работая днем и ночью.