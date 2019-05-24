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РИА Новости
Культура

Уилл Смит из лампы Гая Ричи, престол Трампа и слишком обаятельный маньяк

24 мая, 08:00
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© Axel Films (2018)Кадр из фильма "Плейбой под прикрытием"
Кадр из фильма Плейбой под прикрытием
© Axel Films (2018)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Владислав Гончарук. Студия Disney поженила Гая Ричи с семейным фэнтези, получилась свадьба, которая пляшет и поет, а при помощи Уилла Смита еще и шутит. Великая и могучая "Игра престолов" удостоилась за заслуги первой полнометражной пародии — сладкая месть за финальный сезон. Даже фанаты саги не без злорадства потирают руки. РИА Новости рассказывает, что нового в кино.

"Аладдин"

Интересно, как продюсерам студии Disney пришло в голову пригласить гения криминального боевика Гая Ричи в режиссеры семейного фэнтези-мюзикла с маркировкой 6+. Двойная ирония в том, что ему предстояло сделать ремейк детского мультфильма 1992 года. И Гай Ричи справился, хотя в картине нет ни одного выстрела из обреза и ограбления банка, зато есть безумные погони по улочкам волшебной Аграбы.
Уилл Смит в роли джинна — король всего шоу. Помыкает Аладдином и веселится. У него появилась возлюбленная, чего поклонники сказки совсем уж не ожидали. Сценаристы не пожалели для джинна коллекцию магических шуток по любому случаю и сольных музыкальных номеров с песнями.
Много споров про Жасмин. Одним кажется, что она стала совсем размазней и никак не вписывается в феминистические тренды Голливуда. То ли дело принцесса из мультфильма — "строила" мужских персонажей и шла напролом. Другие считают, что новая Жасмин просто более реалистичная, она лишь измывается с тонкой усмешкой над женихами, а не рубит сплеча. Ведь это хоть и сказочный, но все-таки Ближний Восток.
© Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма Аладдин
© Walt Disney Pictures (2019)
Кадр из фильма "Аладдин"

"Красивый, плохой, злой"

Вот Он, любовь всей жизни, но тут приходят полицейские и оказывается, что жених — маньяк, который войдет в историю страны. Триллер Джо Берлингера "Красивый, плохой, злой" основан на реальных событиях. В 70-е годы дело Теда Банди потрясло американцев.
© COTA Films (2019)Кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
Кадр из фильма Красивый, плохой, злой
© COTA Films (2019)
Кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
На его счету от 30 до 100 жертв — сколько именно, до сих пор точно не известно. Судья (Джон Малкович) перед тем, как вынести смертный приговор, заключил: "Преступления были чрезвычайно жестокими, отвратительно жестокими и мерзкими".
Маньяка играет Зак Эфрон, и это дерзкий режиссерский ход. Зак известен по комедиям "Соседи. На тропе войны", "Дедушка легкого поведения" и "Свадебный угар". А здесь беззаботному красавчику вдруг надо стать психом-убийцей, ведущим двойную жизнь. Зак признавался в интервью, что чуть не сошел с ума, стараясь после каждого съемочного дня отделить себя от своего персонажа.

"Игрища престолов"

Матерь драконья кутит с Джоном Доу, а Жирный Король хочет всех перебить. Под несмолкаемые обсуждения финального сезона суперхита HBO в прокат выходит пародия на телесагу. "Игрища престолов" бьют ниже пояса создателей сериала и его самых верных и серьезных поклонников. Примерно на том же уровне и юмор в фильме. Если бы не провал последнего сезона, шансов у пародии в прокате, возможно, и не было бы. Но настроение даже у фанатов такое, что остается только шутить.
© Conglomerate Media (2019)Кадр из фильма "Игрища престолов"
Кадр из фильма Игрища престолов
1 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
© Conglomerate Media (2019)Кадр из фильма "Игрища престолов"
Кадр из фильма Игрища престолов
2 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
© Conglomerate Media (2019)Кадр из фильма "Игрища престолов"
Кадр из фильма Игрища престолов
3 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Игрища престолов"
© Conglomerate Media (2019)
Сюжет обещает тот еще шабаш. Лорды Восьми Королевств съезжаются на Пир Очищения. Прибывает даже Трамп. Пьянка должна положить конец войнам. Но это ловушка коварного Жирного Короля. За весельем он не заметил, как созрел заговор и против него.

"Плейбой под прикрытием"

Любвеобильный детектив борется с преступностью, как умеет, — стреляет в бандитов без разбора. Комедийный боевик "Плейбой под прикрытием" — это такой французский "Дэдпул" экономкласса, приправленный шутками со вкусом "Американского пирога", на котором вишенка — Памела Андерсон во второстепенной роли.
Известный комик Филипп Лашо адаптировал японское аниме "Городской охотник". Даже роковой "Сейлор Мун" приходилось когда-то соперничать с этой сагой. Лашо также сыграл главную роль — детектива, нанятого разыскать пропавший чудодейственный любовный эликсир.
Кадр из фильма Мстители
18 мая, 08:00
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