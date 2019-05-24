Зачем США резко увеличили закупки российской нефти

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В первой половине мая американские компании купили пять миллионов баррелей Urals — объем, сопоставимый с совокупным экспортом нефти из России в США с начала года. Такой скачок — следствие острой нехватки сырья из-за введения Вашингтоном санкций против Венесуэлы. Аналитики прогнозируют, что до конца года заокеанские продажи российского черного золота вырастут втрое.

Получили крохи

Почти сразу после введения санкций против венесуэльской госкомпании PDVSA американские нефтяники принялись подсчитывать потери. Объем поставок из Венесуэлы упал в три раза. Хотя легкой малосернистой нефти у США в избытке (в первую очередь это западнотехасская WTI), ее не хватит, чтобы удовлетворить потребности в сырье.

Ряд американских НПЗ — в частности, на Восточном побережье и в Мексиканском заливе — ориентирован на переработку тяжелой сернистой нефти, поступавшей главным образом из Венесуэлы. Американцы сами перекрыли этот канал.

По данным инвесткомпании Caracas Capital Markets, в последнюю неделю февраля два танкера доставили из южноамериканской страны в США лишь 766 тысяч баррелей сырья. При этом российские компании на той же неделе отправили в США девять судов с более чем тремя миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов.

К началу апреля объем венесуэльского нефтяного экспорта в США сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 139 тысяч баррелей в сутки. А после того как 28 апреля вступило в силу эмбарго, поставки прекратились совсем.

Введенное ограничение вызвало острый дефицит на рынке США, признало Международное энергетическое агентство (IEA). Пострадали все ключевые игроки американской нефтепереработки — Citgo Petroleum, Valero Energy и Chevron.

В то время как в первые две недели мая поставки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты находились на нуле, закупки российского сырья вышли на рекордные объемы.

Как подсчитали в Caracas Capital Markets, с 1 по 13 мая 13 танкеров из России доставили в США пять миллионов баррелей — практически столько же, сколько за предыдущие четыре месяца.

"Ирония в том, что русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна находящаяся под санкциями страна заменяет другую в поставках Соединенным Штатам", — отмечает управляющий партнер Caracas Capital Расс Дэллен.

По его прогнозу, ежемесячные поставки российской нефти в США к концу года вырастут втрое. С этими оценками соглашаются и другие аналитики.

"Россия с удовольствием заполняет на американском рынке венесуэльскую нишу. Тем самым Москва очень эффективно страхуется: она ведь одолжила Каракасу денег, а надежды на их возвращение невелики", — подчеркивают эксперты портала Oil Price.

Ни себе ни людям

Срочно искать замену пропавшей с рынка сернистой нефти приходится и европейским заводам, ориентированным на переработку тяжелых сортов. Они стали случайными жертвами санкций США против Ирана и Венесуэлы, из-за чего рынок лишился почти 800 тысяч баррелей в сутки. К тому же в рамках соглашения ОПЕК+ государства-экспортеры урезали в первую очередь добычу тяжелых сортов, сохраняя объемы поставок более дорогой легкой нефти.

По данным Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия снизила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40 процентов. В апреле недоступность иранской и венесуэльской нефти привела к тому, что европейские покупатели буквально дерутся за российскую Urals, отмечает Reuters.

"Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или ее аналоги, — цитирует агентство одного из европейских нефтетрейдеров. — И очевидно, что этой нефти на всех не хватит".

Альтернативные поставки обходятся существенно дороже. В марте обострившаяся конкуренция между европейскими НПЗ за российскую нефть сократила разницу в цене между Urals и Brent на 30 процентов — до минимума с 2013 года.

Благодаря этому российские нефтяники заработали за первый весенний месяц на 140 миллионов долларов больше, чем в октябре, до введения президентом США Дональдом Трампом нефтяных санкций против Ирана и эмбарго на поставки черного золота из Венесуэлы.