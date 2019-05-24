В аэропорту Дублина турист обнаружил насекомых в купленном сэндвиче

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ирландский комик Мартин Варде купил в аэропорту Дублина багет с необычной начинкой – внутри были две мухи, сообщает The Sun.
Мартин опубликовал фотографию в соцсети. Пользователи поинтересовались, почему он не вернул багет и не потребовал назад свои деньги. Комик объяснил, что он сделал покупку перед посадкой в самолет и открыл пакет с завтраком только перед взлетом.
Just bought this breakfast roll in the shop at terminal 1 at @DublinAirport— Martin Beanz Warde (@martinbeanz) 19 мая 2019 г.
Why are there two weird looking insects stuck to it? F**king disgusting. pic.twitter.com/sIipugNtKL
Кто-то отреагировал на ситуацию с юмором и подметил, что комику досталась бесплатная дополнительная порция белка. Другой пользователь посоветовал отрезать кусочек с мухами и съесть багет, не думая о плохом.
Представитель аэропорта Дублина связался с Мартином, извинился и попросил дополнительную информацию о покупке. Позже выяснилось, что багеты пекут не в аэропорту. Сотрудник хаба пообещал комику расследовать инцидент.