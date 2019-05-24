В аэропорту Дублина турист обнаружил насекомых в купленном сэндвиче

Мартин опубликовал фотографию в соцсети. Пользователи поинтересовались, почему он не вернул багет и не потребовал назад свои деньги. Комик объяснил, что он сделал покупку перед посадкой в самолет и открыл пакет с завтраком только перед взлетом.