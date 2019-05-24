В Ростовской области началось строительство ветропарка за 132 млн евро

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая – РИА Новости. Компания "Энел Россия" в четверг приступила к реализации в Ростовской области проекта по строительству ветроэлектростанции "Азовская ВЭС" стоимостью порядка 132 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости.

Ветроэлектростанция установленной мощностью 90 МВт будет возведена на площади 133 гектара. Она будет оснащена 26 турбинами и сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. Объем инвестиций в проект составляет порядка 132 миллионов евро. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Ранее сообщалось, что после реализации проектов "Энел", "Роснано" и "Росатома" Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии, примерно 600 мегаватт.

"Сегодня Ростовская область делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России... Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции "Энел Россия", - сказал губернатор области Василий Голубев.

Он добавил, что для своего итальянского партнера власти постараются создать максимально благоприятный режим.

По словам гендиректора "Энел Россия" Карло Вилламанья, ветропарк станет первым для компании в России и первым объектом возобновляемых источников энергии в Ростовской области. "Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии", - сказал он.