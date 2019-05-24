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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области началось строительство ветропарка за 132 млн евро

24 мая, 10:00
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© РИА Новости / Олег Матвеев / Перейти в фотобанкВетропарк
Ветропарк
© РИА Новости / Олег Матвеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая – РИА Новости. Компания "Энел Россия" в четверг приступила к реализации в Ростовской области проекта по строительству ветроэлектростанции "Азовская ВЭС" стоимостью порядка 132 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости.
Ветроэлектростанция установленной мощностью 90 МВт будет возведена на площади 133 гектара. Она будет оснащена 26 турбинами и сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. Объем инвестиций в проект составляет порядка 132 миллионов евро. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Ранее сообщалось, что после реализации проектов "Энел", "Роснано" и "Росатома" Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии, примерно 600 мегаватт.

"Сегодня Ростовская область делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России... Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции "Энел Россия", - сказал губернатор области Василий Голубев.

Он добавил, что для своего итальянского партнера власти постараются создать максимально благоприятный режим.
По словам гендиректора "Энел Россия" Карло Вилламанья, ветропарк станет первым для компании в России и первым объектом возобновляемых источников энергии в Ростовской области. "Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии", - сказал он.
20 мая, 13:54
В Адыгее начались финальные работы перед запуском ветропарка
Группа Enel – крупнейшая электроэнергетическая компания Италии, ведущий оператор на электроэнергетическом и газовом рынках в Европе и Латинской Америки, представленный в 34 странах на пяти континентах. Компания реализует электроэнергию и газ более чем 73 миллионам потребителей по всему миру, владеет и эксплуатирует линии электропередачи общей протяженностью 2,2 миллиона километров, генерирующими объектами совокупной установленной электрической мощностью 89 ГВт (нетто) в области теплоэнергетики, гидроэнергетики, атомной, геотермальной, ветровой и солнечной энергии.
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