В FIDE уверены в высоком уровне проведения Шахматной олимпиады в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Сомнений в высоком уровне проведения Всемирной шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске в 2020 году у Международной шахматной федерации (FIDE) нет, заявил руководитель представительства FIDE в РФ Берик Балгабаев.

Соглашение между FIDE и федерацией шахмат Ханты-Мансийского автономного округа о подготовке и проведении в столице автономного округа Всемирной шахматной Олимпиады было подписано в 2017 году. Ханты-Мансийск примет крупнейший международный турнир второй раз за 10 лет. Рабочее совещание, посвященное подготовке к олимпиаде, состоялось в четверг в столице Югры.

"FIDE активно сотрудничает с властями Ханты-Мансийского автономного округа с 2005 года. Все мероприятия за это время проходили на самом высоком организационном уровне. У нас никогда не было проблем, уверен, все вопросы по приезду, отъезду участников, размещению, питанию и организации турнира пройдут на соответствующем уровне. У нас нет никаких сомнений", - сказал Балгабаев журналистам по итогам совещания.

Он подчеркнул, что организаторы ждут на соревнования около 2 тысяч участников, а в общей сложности, учитывая арбитров, делегатов конгресса FIDE и других официальных лиц, ожидается не менее 3,3 тысячи человек. Как пояснил руководитель окружного департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов, для их размещения планируется задействовать все гостиницы Ханты-Мансийска, а также общежития Югорского госуниверситета.