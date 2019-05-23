Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы

Полицейский рядом с баннером с изображением WikiLeaks Джулиана Ассанжа у Вестминстерского суда в Лондоне

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, следует из опубликованного министерством юстиции документа.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что "фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания".